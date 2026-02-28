البصرة.. 3 إصابات وأضرار مادية بسقوط حشوتين صاروخيتين (فيديو)

شفق نيوز- البصرة

أعلنت خلية الإعلام الأمني، فجر اليوم الأحد، إصابة ثلاثة أشخاص وتضرر عجلتين مدنيتين ودار بسقوط حشوتين صاروخيتين في منطقة القبلة وسط محافظة البصرة أقصى جنوب العراق.

وذكرت الخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الجهات المختصة تواصل متابعة الحوادث الأمنية التي شهدتها محافظة البصرة، حيث سقطت في الساعة (0015) حشوة صاروخية بطول (3) أمتار في منطقة القبلة قرب مستوصف القبلة على أحد الدور السكنية، ما أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص وتضرر عجلتين مدنيتين".

وأضافت "كما سقطت في الساعة (0045) حشوة صاروخية أخرى بطول (3) أمتار على منزل سكني في منطقة القبلة – حي المهندسين، ما تسبب بأضرار مادية بسيطة في الدار، دون تسجيل إصابات بشرية".

وأشارت إلى أن "الجهات الأمنية المختصة باشرت بإجراءاتها الميدانية، وتأمين موقع الحادثين، وفتح تحقيق لمعرفة ملابساتهما واتخاذ الإجراءات اللازمة وفق السياقات المعتمدة".

وتواجد مراسل وكالة شفق نيوز في موقع الحادث، حيث وثق الأضرار التي لحقت بالعجلات المدنية جراء سقوط الحشوتين الصاروخيتين، كما التقى بعدد من المواطنين القاطنين في منطقة القبلة، واستمع إلى شهاداتهم حول لحظات سقوط الحشوات.

ويأتي هذا الحادث بالتزامن مع سقوط بقايا صواريخ إيرانية في سماء عدة مدن عراقية، فيما أعلنت قيادة العمليات المشتركة، فجر الأحد، تعرض مواقع عسكرية عراقية لاستهدافات بـ9 طائرات مسيرة.

من جهتها، أعلنت ما يعرف بـ"المقاومة الإسلامية في العراق"، السبت تنفيذ 16 عملية قالت إنها استُخدمت فيها عشرات الطائرات المسيّرة داخل العراق وفي المنطقة.

هذا وكانت فصائل عراقية مسلحة بينها كتائب "سيد الشهداء" وحركة النجباء، وكتائب حزب الله، أعلنت السبت، انخراطها في المواجهة الجارية بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى.

يأتي إعلان الجماعة بالتزامن مع تصعيد إقليمي واسع عقب ضربات أميركية وإسرائيلية استهدفت إيران، تلتها هجمات صاروخية إيرانية على مدن خليجية.