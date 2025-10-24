البصرة ونينوى.. انفجار محدود و الإطاحة بقاتل رجل مسن

شفق نيوز – البصرة

سجّلت محافظتا البصرة جنوباً ونينوى شمالاً، خلال الساعات الماضية، انفجار عبوة محلية الصنع وإلقاء القبض على متهم بقتل رجل مسن، في حادثين منفصلين.

حيث أدى انفجار محدود وسط مدينة البصرة، في وقت متأخر من الليلة الماضية، إلى إحداث أضرار مادية تمثلت بتحطم الزجاج في بعض الأبنية في منطقة البراضعية، دون تسجيل أي خسائر بشرية.

وقال رئيس اللجنة الأمنية في المحافظة، عقيل الفريجي، لوكالة شفق نيوز إن "الانفجار ناجم عن عبوة محليّة الصنع تزن نحو 209 غرامات، أُشعلت يدوياً وأُلقيت على جانب الطريق خلف المستشفى الجامعي"، مؤكداً أن "الأضرار مادية فقط ولم تُسجَّل أي إصابات بشرية".

وأضاف أن "القوات الأمنية فتحت تحقيقاً عاجلاً لكشف ملابسات الحادث وتحديد هوية الجناة"، مشيراً إلى أن "الوضع في البصرة مستقر وتحت السيطرة، والجهات المتخصصة تتابع بدقة جميع المؤشرات المرتبطة بالحادث لكشف الجناة".

أما في محافظة نينوى، فتمكّنت قوة أمنية مشتركة، اليوم الجمعة، من الإطاحة بشخص قتل رجلاً مسناً طعناً في مدينة الموصل القديمة.

وقال مصدر أمني لوكالة "شفق نيوز"، إن "عملية مشتركة بين قسم التقنيات والمعلوماتية نينوى التابع لوكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية و قيادة شرطة نينوى، وبناءً على أوامر قضائية، أسفرت عن إلقاء القبض على متهم بقتل رجل مسن طعناً بسكين في منطقة باب جديد بالجانب الأيمن من مدينة الموصل قبل أيام".

وأشار المصدر، إلى أن "القوة المنفذة للعملية تمكنت من تحديد هوية الجاني ومكان اختبائه بعد جمع المعلومات الاستخبارية الدقيقة"، مبيناً أنه "تم نقله إلى الجهة المتخصصة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه و عرضه على القضاء"