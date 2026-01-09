البصرة.. وفاة شخص بظروف غامضة في مركز للشرطة

شفق نيوز- البصرة

أفاد مصدر أمني في البصرة، يوم الجمعة، بأن مشاجرة بين اثنين من المواطنين انتهت بوفاة أحدهما بظروف غامضة بعد اعتقاله من قبل الشرطة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "المشاجرة حصلت على مبلغ 400 ألف دينار في قضاء الزبير غربي البصرة، وتم إبلاغ الشرطة وقامت بدورها باعتقال الشخص المدين بالمبلغ واقتياده إلى مركز الشرطة".

وأضاف أنه "بعد ساعات من توقف المدين فارق الحياة لأسباب مجهولة"، مشيراً إلى أن "عائلة المتوفى اتهمت الشرطة بضربه وتعذيبه".