البصرة.. وفاة سائق آلية في شركة صينية وإصابة 10 منتسبين بحادث سير

شفق نيوز- البصرة

أفاد مصدر امني في محافظة البصرة، مساء يوم السبت، بوفاة سائق آلية "شفل" داخل شركة صينية، فضلا عن إصابة ض0 منتسبين جراء حادث سير، في المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "سائق آلية (شفل)، يعمل في شركة سيباك الصينية الكائنة في قضاء الزبير بالمحافظة، توفي بسبب انفجار احد اطارات عجلته داخل الشركة، ما ادى الى اصابته بالرأس وعلى اثرها فارق الحياة".

وأضاف أن "نجل المتوفي طلب الشكوى ضد الشركة".

وفي حادث آخر، بين المصدر، أن "10 منتسبين عقود، أصيبوا بعد تصادم مركبتين في قضاء الدير شمالي البصرة".

وبين أن "الإصابات بسيطة وتم نقلهم إلى المستشفى التركي وسط المحافظة لتلقي العلاج".