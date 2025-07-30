البصرة وذي قار.. الإعدام لمدان بتنفيذ تفجير انتحاري والمؤبد لقيادي بالقربان

شفق نيوز – البصرة / ذي قار

أصدرت محكمة جنايات البصرة، اليوم الأربعاء، حكماً بالإعدام بحق "إرهابي" ينتمي لتنظيم القاعدة، بعد إدانته بتنفيذ تفجير انتحاري مزدوج باستخدام دراجتين ناريتين مفخختين عام 2011 في منطقة خمسة ميل بالمحافظة أقصى جنوبي العراق.

وذكرت المحكمة في بيان لوكالة شفق نيوز أن "الإرهابي ارتكب الجريمة بالاشتراك مع متهمين آخرين، وأسفر الهجوم عن استشهاد 19 شخصاً وإصابة 47 آخرين من المدنيين ومنتسبي الأجهزة الأمنية".

وأضاف البيان أن "الحكم صدر بحق المدان استناداً لأحكام المادة الرابعة / أولاً، وبدلالة المادة الثانية / أولاً وثالثاً وخامساً وسابعاً من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005".

وفي ذي قار جنوبي العراق أيضاً، أصدر مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، قراراً من محكمة جنايات ذي قار بالسجن المؤبد ضد أحد زعامات حركة القربان المنحرفة، بعد إدانته بتحريض العديد من الأشخاص دون الثامنة عشرة من عمرهم على الانتحار.

وجاء القرار استناداً لأحكام المادة 408 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل.