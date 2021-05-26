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البصرة وديالى.. مقتل وإصابة 5 أشخاص بحادثين منفصلين

Category: أمـن

Date: 2021-05-26T07:31:28+0000
البصرة وديالى.. مقتل وإصابة 5 أشخاص بحادثين منفصلين

شفق نيوز/ افاد مصدر امني، يوم الاربعاء، بمقتل شخصين واصابة 3 آخرين بحادثين منفصلين في محافظتي البصرة وديالى.

وقال مصدر في شرطة محافظة البصرة لوكالة شفق نيور، إن "شخصا قتل وأصيب 3 آخرون جراء نزاع عشائري مسلح في قضاء المدينة شمالي محافظة البصرة".

واوضح أن "القوات الأمنية تدخلت وانهت النزاع المسلح، وتجري حالياً تحقيق في الحادث وعملية بحث عن الاشخاص المتورطين بقتل الشخص واصابة الثلاثة الاخرين".

وفي السياق، قال مصدر امني في ديالى إن "صبيا من مواليد 2004 من اهالي قضاء الخالص شمالي ديالى اختفى منتصف يوم امس وعثر عليه الليلة الماضية مقتولا ومدفونا في منطقة الباوية باطراف بعقوبة".

ولفت الى أن "الامن الوطني وقوات امنية اخرى نجحت باعتقال 3 من المتهمين"، موضحا أن "المعلومات الاولية تشير الى ان الضحية استدرج عبر الهاتف الى بعقوبة".

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