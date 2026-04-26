البصرة وديالى.. إصابة شخص بإطلاق نار واعتقال ساحر ومستدرجي فتاة

شفق نيوز- البصرة/ ديالى

أفاد مصدر أمني في محافظة البصرة، مساء اليوم الأحد، بإصابة شخص بطلق ناري بعد مطارته عصابة سرقت صندوق تبرعات، فيما أعلنت قيادة شرطة ديالى القبض على متهمين بعد استدراجهما فتاة من ناحية بني سعد، فضلاً عن ضبط متهم يمارس السحر والشعوذة في قضاء المقدادية بالمحافظة.

وعن حادثة البصرة، ذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "عامل محل تجاري تعرض لسرقة صندوق تبرعات من محله تابع لمؤسسة العين التابعة لمكتب المرجع السيستاني، وبعد محاولة صاحب المحل مطاردة اللصوص أطلق أحدهما النار عليه متسبباً بإصابته ونقل على إثرها إلى المستشفى".

وفي ديالى، أعلنت قيادة شرطة المحافظة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه بعد ورود معلومات عن فقدان فتاة من ناحية بني سعد، باشرت مفارز الشرطة بعمليات البحث والتحري، وتمكنت من إلقاء القبض على المتهم الأول ضمن قاطع المسؤولية، وضبط عجلته، وبعد تدوين أقواله اعترف بنقل الفتاة إلى العاصمة بغداد، وتحديداً منطقة الجادرية.

وواصل فريق العمل إجراءاته من خلال الانتقال إلى العاصمة بغداد، حيث تم استدراج المتهم الثاني وإلقاء القبض عليه، وكان برفقته الفتاة، وتم اقتيادهم أصولياً إلى قسم شرطة بني سعد.

وقرر قاضي التحقيق توقيف المتهمَين وفق أحكام المادة (421) الخاصة بالخطف من قانون العقوبات، فيما جرى تسليم الفتاة إلى ذويها أصولياً.

وفي ديالى أيضاً، أعلنت قيادة شرطة المحافظة في بيان آخر، ضبط متهم يمارس أعمال السحر والشعوذة في قضاء المقدادية، وجرى تفتيش دار سكنية في قرية هدرس خلف، حيث تم العثور على كتب ودفاتر تحتوي على رسومات وطلاسم، ومشروبات تُستخدم في أعمال الشعوذة، إضافة إلى أحجار مختلفة الأشكال والأحجام، وعدد كبير من المحابس المتنوعة.

وأكدت إلقاء القبض على المتهم أصولياً واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.