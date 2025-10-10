البصرة وديالى.. العثور على جثة ومصرع عامل

شفق نيوز- البصرة/ ديالى

أفاد مصدر أمني، يوم الخميس، بالعثور على جثة مجهولة الهوية في البصرةن لشاب في العشرينيات من عمره، فيما لقي عامل مصرعه بصعقة كهربائية في ديالى.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "قوة أمنية عثرت على جثة مجهولة الهوية في قضاء الزبير مزارع خور الزبير، قرب معمل الاسفلت، تعود لشاب يتراوح عمره من 25 – 28 عاما، مصاب بـ4 اطلاقات نارية بالرأس والظهر والخاصره والفخذ".

وفي ديالى، بين مصدر أمني أن "عاملا من تولد 2009، لقي مصرعه في محل لبيع الاسماك، أثر صعقة كهربائية داخل المحل".

وأضاف أن "الحادث وقع في ناحية هبهب غربي محافظة ديالى".