البصرة وبغداد .. العثور على جثة منتسب بشرطة النفط وإصابة ضابط استخبارات

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني مسؤول، يوم الأحد، بالعثور على جثة منتسب في شرطة النفط بينما أُصيب ضابط في وكالة الاستخبارات الداخلية بجروح في حادثين منفصلين بمحافظتي البصرة وبغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن قوة امنية عثرت على جثة شخص يعمل منتسبا في شرطة النفط ضمن منطقة (ابو صخير) في البصرة، مبينا أن الجثة بدت عليها اثار اطلاق نار بمناطق متفرقة من الجسد.

وفي بغداد اندلعت مشاجرة لم تُعرف أسبابها بين شخصين وضابط برتبة رائد منسوب لوكالة الاستخبارات ضمن منطقة المنصور.

وقال المصدر ذاته أن الحادث أسفر عن إصابة الضابط بطعنات سكين في منطقة الظهر ولاذوا بالفرار.

وفي العاصمة بغداد ايضا القت القوات الامنية القبض على (٣) اشخاص لقيامهم برمي قنبلة يدوية امام احد الدور السكنية ضمن منطقة الكمالية اثر خلاف عشائري وضبط بحوزتهم سلاح نوع بندقية كلاشنيكوف من قبل دوريات نجدة (الرشاد).