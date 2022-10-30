سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

البصرة وبغداد .. العثور على جثة منتسب بشرطة النفط وإصابة ضابط استخبارات

Category: أمـن

Date: 2022-10-30T09:57:42+0000
البصرة وبغداد .. العثور على جثة منتسب بشرطة النفط وإصابة ضابط استخبارات

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني مسؤول، يوم الأحد، بالعثور على جثة منتسب في شرطة النفط بينما أُصيب ضابط في وكالة الاستخبارات الداخلية بجروح في حادثين منفصلين بمحافظتي البصرة وبغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن قوة امنية عثرت على جثة شخص يعمل منتسبا في شرطة النفط ضمن منطقة (ابو صخير) في البصرة، مبينا أن الجثة بدت عليها اثار اطلاق نار بمناطق متفرقة من الجسد.

وفي بغداد اندلعت مشاجرة لم تُعرف أسبابها بين شخصين وضابط برتبة رائد منسوب لوكالة الاستخبارات ضمن منطقة المنصور.

وقال المصدر ذاته أن الحادث أسفر عن إصابة الضابط بطعنات سكين في منطقة الظهر ولاذوا بالفرار.

وفي العاصمة بغداد ايضا القت القوات الامنية القبض على (٣) اشخاص لقيامهم برمي قنبلة يدوية امام احد الدور السكنية ضمن منطقة الكمالية اثر خلاف عشائري وضبط بحوزتهم سلاح نوع بندقية كلاشنيكوف من قبل دوريات نجدة (الرشاد).

related

بدء سريان حظر التجوال الشامل في بغداد والبصرة

Date: 2020-07-29 20:58:42
بدء سريان حظر التجوال الشامل في بغداد والبصرة

في بغداد والبصرة .. إبطال مفعول 3 قنابل وتحرير فتاة اختطفتها عصابة منذ 4 اشهر

Date: 2020-12-06 06:20:28
في بغداد والبصرة .. إبطال مفعول 3 قنابل وتحرير فتاة اختطفتها عصابة منذ 4 اشهر

تصاعد وتيرة التظاهرات في بغداد ومحافظات اخرى واحراق مقار حزبية جنوبي العراق

Date: 2019-10-05 18:26:24
تصاعد وتيرة التظاهرات في بغداد ومحافظات اخرى واحراق مقار حزبية جنوبي العراق

بالتزامن مع البصرة.. حملة امنية في بغداد بعد "رعب شديد"

Date: 2020-09-05 05:58:20
بالتزامن مع البصرة.. حملة امنية في بغداد بعد "رعب شديد"

اصابة امرأة بحروق شديدة بانفجار وانقاذ فتيات من الانتحار في بغداد والموصل

Date: 2022-05-25 12:58:08
اصابة امرأة بحروق شديدة بانفجار وانقاذ فتيات من الانتحار في بغداد والموصل

مجهولون يُجهزون على مدني ويصيبون آخر في البصرة

Date: 2021-05-21 21:07:16
مجهولون يُجهزون على مدني ويصيبون آخر في البصرة

انفجار يهز الكرادة في بغداد

Date: 2022-02-12 19:18:59
انفجار يهز الكرادة في بغداد

بغداد.. ورود معلومات باطلاق نار غير مباشر خلال الساعات المقبلة

Date: 2021-10-29 20:19:19
بغداد.. ورود معلومات باطلاق نار غير مباشر خلال الساعات المقبلة