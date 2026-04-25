البصرة وبابل.. تفكيك شبكتي مخدرات واعتقال معتدين على مستشفى

شفق نيوز- البصرة/ بابل

أعلنت الأجهزة الأمنية العراقية، مساء اليوم السبت، ‏تفكيك شبكتين محليتين لتجارة المواد المخدرة وضبط 3.5 كيلوغرام من مادة الكريستال المخدرة، بالإضافة إلى القبض على متهمين لاعتدائهم على كادر حماية مستشفى، وذلك بعمليات منفصلة في محافظتي البصرة وبابل.

وذكرت المديرية العامة لشؤون المخدرات في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنها تمكنت في محافظتي بابل والبصرة من تفكيك شبكتين محليتين لتجارة المواد المخدرة، وضبط (ثلاثة ونصف كيلوغرام) من مادة الكريستال المخدرة وإلقاء القبض على أربعة متهمين وبحوزتهم أسلحة نارية متنوعة، وتم إحالتهم للقضاء لينالوا جزاءهم العادل.

وفي البصرة، قالت قيادة شرطة المحافظة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن قوة مشتركة تمكنت من إلقاء القبض على متهمين اعتدوا على كادر حماية مستشفى السياب التعليمي، وذلك فور ورود معلومات من السيطرة المركزية عن الحادث، وقد جرى تنفيذ عملية القبض بوقت قياسي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين.