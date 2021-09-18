البصرة.. مقتل منتسب بالدفاع على يد آخر في الداخلية

شفق نيوز/ أفاد مصدر محلي بقضاء القرنة في محافظة البصرة، اليوم السبت، بمقتل منتسب في وزارة الدفاع على يد آخر في وزارة الداخلية جراء خلافات قديمة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "نزاعا مسلحا نشب بين جارين في قضاء القرنة أحدهما منتسب في وزارة الداخلية والآخر في وزارة الدفاع؛ بسبب خلاف سابق حصل قبل 3 أشهر وانتهى بفصل عشائري الا انه تجدد مساء اليوم باستخدام الأسلحة النارية".

وأضاف، أن "النزاع أدى لمقتل عنصر الأمن الذي يعمل في وزارة الدفاع وإصابة الآخر الذي يعمل بوزارة الداخلية ".

وأشار المصدر إلى أن "قوة أمنية طوقت مكان الحادث وقامت بنقل الجثة إلى الطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية، والمصاب إلى المشفى لتلقي العلاج ".