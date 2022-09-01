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البصرة.. مقتل قيادي بسرايا السلام وإصابة مرافقه والأمن يؤكد: حادث جنائي

Category: أمـن

Date: 2022-09-01T05:01:34+0000
البصرة.. مقتل قيادي بسرايا السلام وإصابة مرافقه والأمن يؤكد: حادث جنائي

شفق نيوز/ أفاد مصدر محلي في البصرة، أقصى جنوبي العراق، يوم الخميس، بمقتل قيادي بسرايا السلام (الجناح المسلح للتيار الصدري) وإصابة مرافقه باشتباك مسلح في المحافظة، فيما أكدت سلطات الامن القبض على عدد من المشتبه بهم . 

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "حسين فؤاد" أحد قياديي سرايا السلام قتل، ليلة أمس، فيما أصيب مرافق له خلال عملية اشتباك مسلح بمنطقة بريهة وسط المحافظة لم تعلم دوافعه لغاية الآن.

بدورها قالت خلية الإعلام الأمني، في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن  بعض مواقع التواصل الاجتماعي تداولت أنباء متضاربة عن وقوع أحداث أمنية واضطرابات في محافظة البصرة.

وبينت أن الموضوع هو عبارة عن وجود حادث جريمة قتل في مركز المحافظة وإصابة آخر، مؤكدة أن القوات الأمنية القت القبض على عدد من المشتبه بهم وتقوم بواجباتها والتحقيق في هذا الحادث.

وأكدت خلية الاعلام الامني، أن الاوضاع الأمنية مسيطر عليه، مشيرة الى أن الموقف الان هدوء امني وانتشار تام للقوات الأمنية في المحافظة .

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