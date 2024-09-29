البصرة.. مقتل شخص برصاص "عنصر أمني" وانتحار رجل ستيني بطلق ناري

شفق نيوز/ أفاد مصدر امني بمحافظة البصرة، يوم الأحد، بتسجيل حادثين امنيين احدهما "جريمة قتل" على يد منتسب امني شمالي المحافظة. وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "شخصا قتل برصاصة عنصر امن في قضاء المدينة شمال مدينة البصرة مركز المحافظة"، مبيناً أن "دوافع الجريمة هو وجود خلاف بين الجاني (عنصر الأمن) والمجنى عليه (المواطن)". وتابع المصدر، أن "قوة أمنية أوقفت عنصر الأمن على ذمة التحقيق بتهمة قتل المواطن". وأضاف المصدر، كما ان" القوات الامنية سجلت حالة انتحار لشخص في الستينات من عمره، حيث أقدم على الانتحار بواسطة طلق ناري قرب احد الجسور وسط قضاء الزبير غربي مدينة البصرة مركز المحافظة"، لافتا إلى أن "القوات الامنية نقلت الجثة للطب العدلي، وفتحت تحقيقا بالحادث لمعرفة دوافع الانتحار".