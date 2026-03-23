البصرة.. مصرع شرطي مرور وإصابة آخر بحادثين منفصلين

لقي مفوض في شرطة مرور البصرة مصرعه، فيما أُصيب شرطي آخر، اليوم الاثنين، في حادثين منفصلين وقعا وسط المحافظة أثناء تأديتهما الواجب الرسمي.

وقال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إن "مفوضاً في شرطة مرور البصرة توفي بعد تعرضه لحادث دهس وسط المحافظة أثناء تأدية مهامه الرسمية، حيث فارق الحياة متأثراً بإصابة بليغة".

وأضاف أن "شرطياً آخر أُصيب في حادث سير منفصل وقع أيضاً وسط المحافظة أثناء أداء واجبه، ما أسفر عن تعرضه لإصابة بليغة نُقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج".