البصرة.. مشاجرة بالأسلحة البيضاء تنتهي بإصابات خطيرة

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني بمحافظة البصرة يوم السبت، بحدوث مشاجرة بين عدد من الأشخاص في شارع الاورزدي وسط المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز: أن "المشاجرة تطورت إلى إستخدام الأسلحة البيضاء وأسفرت عن اصابة إثنين".

وتابع المصدر، إن "أحد المتشاجرين تعرض إلى 16 طعنة بمناطق متعددة من جسمه بينها منطقة الظهر والعين، نقل على أثرها إلى المستشفى".

وفي الأثناء؛ أبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز؛ أن القوات الامنية تمكنت من إلقاء القبض على كل الداخلين في المشاجرة.