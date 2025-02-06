البصرة.. مسلحون يغتالون مواطناً لأسباب مجهولة وضابط "قاتل" يسلم نفسه للأجهزة الأمنية

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في البصرة، يوم الخميس، بمقتل مدني بنيران مسلحين مجهولين لأسباب مجهولة، فيما أشار إلى أن ضابطاً سلّم نفسه للأجهزة الأمنية بعد ارتكابه جريمة قتل.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مسلحين مجهولين قاموا بإطلاق النار على موظف في شركة نفط البصرة في قضاء الهارثة شمالي البصرة، وأردوه قتيلاً على الفور".

وأضاف أن "قوة أمنية توجهت إلى مكان الحادث وقامت بنقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي لاستكمال الإجراءات القانونية، وفتحت تحقيقاً لمعرفة الجناة".

وفي السياق، أشار المصدر إلى أن "ضابطاً برتبة ملازم أول في قوات (سوات) سلّم نفسه إلى الأجهزة الأمنية بعد ارتكابه جريمة قتل لمندوب مبيعات شركة هواتف نقالة مساء أمس الأربعاء".

وكانت قيادة شرطة محافظة البصرة قد أعلنت صباح اليوم، عن مقتل شاب نتيجة خلاف شخصي.

وقالت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الحادث وقع في منطقة الجبيلة وسط البصرة، وعلى الفور قام الجاني بتسليم نفسه طوعاً، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وفق القانون".

وبينت، أن "الحادثة ليس لها دوافع أخرى سوى الخلاف الشخصي بين الجاني والضحية".