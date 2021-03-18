البصرة.. مجهولون يطلقون النار على منزلين وسط المحافظة ومقتل مواطن في شجار مسلح

شفق نيوز/ فتح مسلحون مجهولون، يوم الخميس، نيران اسلحتهم على منزلين في أحد احياء محافظة البصرة، فيما قتل مواطن في شجار مسلح جنوبي المحافظة.

وابلغ مصدر في شرطة محافظة البصرة وكالة شفق نيوز؛ أن مسلحين مجهولين فتحوا النار على منزلين في منطقة الأمن الداخلي وسط المحافظة، بالاضافة الى رمي رمانة صوتية، دون تسجيل أي خسائر بشرية.

واضاف؛ أن القوات الأمنية فتحت تحقيقا في الحادث، لمعرفة سبب هجوم هؤلاء المسلحين على المنزلين وكذلك كشف هوية المهاجمين.

وفي الاثناء؛ افاد مصدر آخر بمقتل مواطن وإصابة آخر، اثناء خلاف مسلح في قضاء ابي الخصيب.

وتابع المصدر؛ أن القوات الأمنية تدخلت وأنهت الخلاف، واعتقلت عددا من المتورطين بهذا الخلاف المسلح، واجرت تحقيقا معهم لمعرفة سبب الخلاف.