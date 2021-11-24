البصرة.. مجموعة متهمين بتجارة المخدرات والأسلحة في قبضة الأمن

شفق نيوز/ أفادت خلية الاعلام الأمني، يوم الأربعاء، بإلقاء القبض على ٧ متهمين بتجارة المواد المخدرة والاسلحة في البصرة.

وقالت الخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "من خلال المتابعة المستمرة لقواطع المسؤولية وبعد ورود معلومات استخباراتية عن وجود وكر يتواجد فية مجموعة من متاجري ومتعاطي المواد المخدرة وبعد استحصال الموافقات القضائية تم تشكيل فريق عمل مختص من وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية و مداهمة الوكر المذكور وهو عبارة عن دار سكني في احدى مناطق محافظة البصرة".

وأشارت إلى "القاء القبض على (٦) متهمين وبالجرم المشهود وبحوزتهم ٤٢٥ غرام من مادة الكرستال المخدرة و ١٠٠٠ حبة مخدرة وادوات تستخدم لتعاطي المخدرات وبندقية كلاشنكوف مع عتادها".

وتابعت الخلية بالقول، "بعملية استباقية اخرى تكللت بالنجاح تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات من القبض على احد المتاجرين بالمواد المخدرة والاسلحة غير المرخصة بعد مداهمة محل سكناه في المحافظة ذاتها وضبط لدية مادة بيضاء مخدرة (كرستال) تقدر بـ٩٩ غرام وبندقيتين كلاشنكوف و٣ مسدسات ورمانتين يدويتين وحبوب مخدرة عدد ٩٠٤٠، والات حادة (سكين) عدد اثنين و ادوات تعاطي متنوعة وميزان صغير، حيث تم ضبط المواد بمحضر ضبط اصولي واحالتها مع المتهمين الى الجهات المختصة".