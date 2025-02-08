البصرة.. لغم أرضي يفجع عائلة بأربعة من ابنائها في صحراء الرميلة

شفق نيوز/ لقي أربعة أشخاص مصرعهم، فيما أصيب آخران، يوم السبت، إثر انفجار لغم أرضي في صحراء الرميلة الواقعة غرب محافظة البصرة.

وقال مصدر أمني، لوكالة شفق نيوز، إن "لغماً أرضياً انفجر أثناء مرور عائلة في صحراء الرميلة، مما أدى إلى مقتل طفلين وشابين، وإصابة شخصين آخرين، أحدهما امرأة".

وأضاف المصدر، أن "المصابين نُقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما تم نقل جثث الضحايا إلى دائرة الطب العدلي"، مبيناً أن "الجهات الأمنية فتحت تحقيقاً بالحادث لمعرفة ملابساته".

وتشهد بعض المناطق الصحراوية في العراق، خاصة في البصرة والمناطق الحدودية، حوادث متكررة بسبب الألغام غير المنفجرة التي تعود لمراحل النزاعات السابقة.