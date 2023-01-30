البصرة.. كشف ملابسات جريمة قتل رجل وزوجته والقبض على أبو "جاكوج"

شفق نيوز / كشفت قيادة شرطة البصرة، مساء الاثنين، ملابسات جريمة قتل رجل وزوجته بواسطة مطرقة (جاكوج) واعتقال الجاني في قضاء الدير.

وذكرت القيادة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "فريق عمل مشترك من قسم شرطة الدير و الاستخبارات ومكافحة إجرام الدير، ومركز شرطة الزوين، استطاع وفي غضون وقت قياسي من كشف ملابسات جريمة قتل رجل وزوجته بواسطة مطرقة وبداعي السرقة".

وأضافت أن "الجاني جرى التعرف عليه واعتقاله، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وإحالته إلى القضاء لينال جزاءه العادل".

وأبلغ شهود عيان، صباح الاثنين، وكالة شفق نيوز، أن "مجهولين اقتحموا منزل عائلة مكونة من (اب وام وبنت) في دور معمل الورق قرب محطة الغاز بقضاء الدير شمالي المحافظة، أقدموا على قتل الرجل والمرأة (في الأربعينيات من عمرهما) بواسطة مطرقة حديدية (چاكوچ)".

وأضافوا، أن "الجناة وبعد ارتكاب الجريمة لاذو بالفرار إلى جهة مجهولة، فيما طوقت أجهزة امنية كبيرة منطقة الحادث وفتحت تحقيقاً فيه لمعرفة ملابساته".