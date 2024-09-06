البصرة.. قوة أمنية تداهم "موكب تشييع جنازة" وتلقي القبض على 14 شخصاً

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني بمحافظة البصرة، اليوم الجمعة، بأن قوة امنية كبيرة من قيادة شرطة المحافظة داهمت تشييع جنازة بسبب كثافة إطلاق النار فيها.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "قوة امنية داهمت تشييع جنازة شيخ عشيرة في قضاء الدير شمال البصرة بسبب كثافة إطلاق النار من مختلف الاسلحة الرشاشة الذي حصل في تشييع الجنازة"، لافتا إلى أن "القوات الامنية اعتقلت 14 شخصاً من الذين شاركوا في الجنازة والرمي فيها".

وأضاف المصدر، كما ان "القوات الامنية صادرت كميات سلاح كبيرة كانت بحوزة المعتقلين، حيث قرر قاضي التحقيق توقيفهم لغاية يوم الأحد المقبل والنظر في أمرهم".