البصرة في حالة انذار.. مجهولون يسرقون حاوية قنابل عنقودية غير منفلقة

شفق نيوز/ اعلنت الادارة المحلية لقضاء الزبير في البصرة، يوم الاربعاء، عن اختفاء حاوية قنابل عنقودية غير منفلقة بظروف غامضة، من مستودعات إحدى الشركات المختصة بإزالة الألغام.

وقال قائممقام الزبير، عباس ماهر لوكالة شفق نيوز، ان "الشركات التي تعمل على ازالة الالغام غير المنفلقة في المناطق الصحراوية بمحافظة البصرة وخاصة ضمن حدود قضاء الزبير، تقوم بجمع القنابل والمقذوفات غير المنفلقة في حاويات خاصة بعيدا عن مركز القضاء بمسافة تصل لـ60كم لغرض تفجيرها في وقت لاحق".

واضاف "اليوم تلقينا بلاغا يفيد بسرقة حاوية من هذه الحاويات من قبل مجهولين وبظروف غامضة، تحوي 100 قنبلة عنقودية غير منفلقة".

وأشار ماهر إلى ان "الإدارة المحلية مع الاجهزة الامنية دخلت حالة إنذار من المستوى العالي، بحثا عن الحاوية المسروقة، كما تم تحذير المواطنين والمناطق الصناعية من التعامل مع الحاويات المشبوهة، وابلاغ الاجهزة الامنية فورا عن اي معلومة يتم الحصول عليها".