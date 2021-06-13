البصرة.. عمليات أمنية على محورين تطيح بمطلوبين للقضاء ومصادرة أسلحة

شفق نيوز/ أعلن قائد عمليات البصرة اللواء الركن علي عبد الحسين الماجدي، يوم الأحد، عن شروع القوات الأمنية بعمليات واسعة وعلى محورين بحثاً عن مطلوبين للقضاء.

واوضح الماجدي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "المحور الأول شمل مناطق أبو الخصيب وام الرصاص ويعتبر القاطع الجنوبي لمحافظة البصرة، والمحور الثاني شمل مناطق الدير والهارثة ويعتبر القاطع الشمالي لمحافظة البصرة".

وأشار إلى "مشاركة اللواء ٣٦ الآلي ولواء مغاوير قيادة عمليات البصرة وأفواج طوارئ شرطة محافظة البصرة وكذلك والوكالات الاستخبارية في العمليات".

وبين الماجدي أن "نتائج العمليات كانت القاء القبض على ٦ من المطلوبين للقضاء ومصادرة ٧ أسلحة خفيفة ورشاشة متوسطة وأنواع مختلفة من الاعتدة"، موضحا أن "هذه العمليات جاءت للبحث عن المطلوبين للقضاء وفق مذكرات إلقاء القبض ومصادرة الأسلحة والاعتدة غير المرخصة".