البصرة.. عبوة أمام مقر "العصائب" واطلاق نار على القصور الحكومية

شفق نيوز/ افاد مصدر امني يوم الأحد، بحدوث اطلاق نار على القصور الحكومية في مدينة البصرة جنوبي العراق.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ أنه تم العثور على عبوة محلية الصنع موضوعة أمام المكتب السياسي لحركة عصائب اهل الحق بالقرب من المعلق ضمن منطقة مناوي باشا في البصرة.

وضمن منطقة البراضعية في البصرة؛ حدث إطلاق نار من عجلة نوع سايبا على بوابة القصور الحكومية التي تضم مقرا لهيئة الحشد الشعبي، لافتا إلى عدم وقوع إصابات.