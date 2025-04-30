البصرة.. إصابة شرطيين وامرأة واعتقال 25 شخصاً بينهم شيخا عشيرة بنزاع عشائري

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في محافظة البصرة، يوم الأربعاء، بأن شرطيين وامرأة أصيبوا خلال فض نزاع عشائري حول قطعة أرض، فيما جرى اعتقال المتورطين بينهم شيخا عشيرة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "شرطيين أصيبا خلال محاولتهما فض نزاع عشائري في قضاء المدينة شمالي البصرة".

وأضاف أن "النزاع أسفر أيضا عن إصابة امرأة"، مبينا أن "قيادة شرطة شمالي البصرة، شرعت بعملية أمنية على مثيري النزاع أسفرت عن اعتقال 25 شخصا بيهم شيخا عشيرة".

وتابع أن "النزاع اندلع بين أفراد عشيرة واحدة حول قطعة أرض".