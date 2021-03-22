البصرة.. انتحار فتاة وإصابة شخص واحتراق ثلاث سيارات بحوادث منفصلة

شفق نيوز / أفاد مصدر أمني، يوم الاثنين، بإصابة شخص إثر مشاجرة، واحتراق ثلاث سيارات بفعل تماس كهربائي في البصرة، فيما لفت إلى تسجيل حالة انتحار جديدة لفتاة داخل المحافظة.

وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، أن "شخصا أصيب بطلق ناري إثر مشاجرة بسبب حادث مروري في حي الزيتون"، لافتا إلى أن "مطلق النار هرب إلى جهة مجهولة".

وفي حادث آخر، أوضح المصدر، أن "ثلاث سيارات احترقت في منطقة دور الضباط وسط المحافظة، نتيجة تماس في أحد أعمدة الكهرباء".

وأضاف أن "فرق الدفاع المدني، تمكنت من إخماد السيارات بعد احتراقها بشكل كامل، دون أي خسائر بشرية تذكر".

إلى ذلك، أقدمت فتاة تبلغ من العمر ١٩ عاما على الانتحار، من خلال شنق نفسها بواسطة سلك كهربائي داخل منزلها في محافظة البصرة.

وافاد مصدر في شرطة البصرة، لوكالة شفق نيوز، بأن "القوات الأمنية فتحت تحقيقا في الحادث لمعرفة أسباب ودوافع الفتاة للانتحار، والتي ما تزال مجهولة حتى اللحظة".