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البصرة.. إصابة سارق بسطو فاشل ومقتل شاب عشريني

Category: أمـن

Date: 2022-07-05T12:05:53+0000
البصرة.. إصابة سارق بسطو فاشل ومقتل شاب عشريني

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في البصرة أقصى جنوبي العراق، اليوم الثلاثاء، بإصابة سارق بعملية سطو فاشلة، والعثور على جثة شاب مرمية قرب مقبرة في المدينة.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن شخصاً أقدم، اليوم، على اقتحام محل للصيرفة ضمن شارع الجاهزة في مركز قضاء الزبير غربي محافظة البصرة، مبينا أن صاحب الصيرفة قام بمنعه والدفاع عن نفسه وأطلق عدة إطلاقات أصابته إصابات خطيرة.

وبين المصدر، أن الأجهزة الأمنية وصلت الى مكان الحادث ونقلت السارق المصاب الى المستشفى، وأجرت تحقيقا بالحادث.

وفي البصرة أيضا، عثرت الأجهزة الأمنية في قضاء الزبير غربي المحافظة على جثة شاب يبلغ من العمر 20 عاما في طريق الشعيبة قرب مقبرة الانكليز، وعليها عدة كدمات في كافة أنحاء الجسم.

وبحسب المصدر، فإن الأجهزة الأمنية شرعت بإجراء تحقيق في الحادث لكشف ملابساته.

 

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