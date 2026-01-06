البصرة .. شجار مسلح بين أخوين ينتهي بمقتل أحدهما والجاني يحاول التخلص من الجثة

شفق نيوز - البصرة

أفاد مصدر أمني مسؤول، يوم الثلاثاء، بمقتل شخص على يد أخيه إثر تبادل إطلاق نار نتيجة شجار اندلع بين الجانبين شمالي محافظة البصرة أقصى جنوبي العراق.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن شجارا بين أخوين في قضاء "عز الدين" سليم شمالي محافظة البصرة تطور الى استخدام الأسلحة النارية مما أسفر عن مقتل أحدهما في الحال، مبينا أن، أن الجاني نقل جثة أخيه بواسطة سيارته إلى مكان مجهول بنية التخلص منها .

وأضاف، أن القوات الأمنية وبعد ورود معلومات طوقت مكان الحادث، وضبطت السيارة المستخدمة بالجريمة وما زالت مستمرة في التحقيقات.