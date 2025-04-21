البصرة.. شاب يقتل صديقه علناً ويلوذ بالفرار

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في البصرة، اليوم الاثنين، بمقتل شاب على يد صديقه في منطقة الجزائر وسط المحافظة، قبل أن يلوذ الجاني بالفرار.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "شاباً من مواليد 2000 قُتل إثر إصابة مباشرة برصاصة من مسدس في منطقة الرأس، على يد صديقه، في منطقة الجزائر وسط المدينة".

وأضاف المصدر أن "القاتل أشهر مسدساً على رأس الضحية أمام أنظار المارة، وأطلق النار عليه، ثم فرّ من موقع الحادث"، مشيراً إلى أن "القوات الأمنية فتحت تحقيقاً بالحادثة، وتواصل البحث عن الجاني".