البصرة.. ستة قتلى بنزاع دموي داخل موكب خدمي (فيديو)

شفق نيوز– البصرة

شهدت منطقة باب طويل في قضاء أبي الخصيب جنوبي البصرة، فجر اليوم السبت، حادثة مأساوية أسفرت عن مقتل ستة أشخاص، بينهم زائر، إثر نزاع مسلح اندلع داخل موكب خدمي لزائري الاربعينية.

وأفاد مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، بأن مشادة بين أبناء عمومة داخل الموكب المخصص لخدمة الزائرين تطورت بسرعة إلى تبادل إطلاق نار بين أطراف النزاع، ما أدى إلى مقتل خمسة من المتنازعين، إضافة إلى أحد المارة الذي كان موجوداً بالمكان وقت الحادث.

ورجح المصدر أن يعود الخلاف إلى صراعات عائلية قديمة تتعلق بمنصب "المشيخة"، مشيراً إلى أن استخدام السلاح داخل الموكب تسبب بصدمة للمشاركين في المناسبة.

وأضاف أن قوة أمنية تحركت بشكل عاجل إلى موقع الحادث تحت إشراف مباشر من قائد شرطة البصرة، وتمكنت من تطويق المنطقة واعتقال المشتبه بهم، إلى جانب ضبط الأسلحة المستخدمة في الجريمة.

واشار المصدر إلى أن القوة الأمنية اعتقلت 12 شخصا من المتسببين بالنزاع، مع ضبط 6 عجلات كانت مشاركة بالحادثة.