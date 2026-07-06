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    • البصرة.. خلاف عائلي ينتهي بمقتل شخص وإصابة آخر وانتحار الجاني

    البصرة.. خلاف عائلي ينتهي بمقتل شخص وإصابة آخر وانتحار الجاني
    2026-07-06T15:09:07+00:00

    شفق نيوز- البصرة

    أفاد مصدر أمني في البصرة، يوم الاثنين، بأن خلافاً عائلياً في قضاء الزبير غربي المحافظة تطور إلى إطلاق نار، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخر، قبل أن ينهي الجاني حياته.

    وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن القوات الأمنية هرعت إلى مكان الحادث فور تلقيها البلاغ وفرضت طوقاً أمنياً، وحاولت إلقاء القبض على الجاني إلا أنه أقدم على الانتحار.

    وأضاف أن الجهات المختصة باشرت بالتحقيق في ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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