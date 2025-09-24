البصرة.. خلاف بين "السرايا" و"العصائب" يخلف عدداً من المصابين

شفق نيوز- البصرة

أفاد مصدر أمني في البصرة، مساء اليوم الأربعاء، بأن خلافاً نشب بين "سرايا السلام" -الجناح العسكري للتيار الصدري- و"عصائب أهل الحق" بزعامة قيس الخزعلي، أسفر عن إصابات من الطرفين.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الخلاف نشب بين السرايا والعصائب بسبب نشر صور لمرشحين في الانتخابات التشريعية المقبلة في قضاء أبي الخصيب، وتطور إلى اشتباك أسفر عن إصابات من الطرفين".

وأضاف أن "انتشاراً أمنياً مكثفاً شهده القضاء ففي محاولة لضبط الأمن والحيلولة دون تصاعد الخلاف".