البصرة.. حملة اعتقالات واسعة بعد مقتل وإصابة 4 عناصر أمن بهجوم مسلح

شفق نيوز- البصرة

أعلنت وزارة الداخلية، يوم الجمعة، مقتل منتسب وإصابة ثلاثة آخرين جراء هجوم مسلح على قوة أمنية في محافظة البصرة جنوب العراق.

ونعت الوزارة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، مقتل المفوض جبار موازي عبيد جوهر البوصالح، أحد منتسبي قيادة شرطة محافظة البصرة، أثناء أداء الواجب في قضاء القرنة، إثر تعرض قوة أمنية لإطلاق نار مباشر خلال تنفيذ عملية مداهمة بحق متهمين بقضية قتل على خلفية نزاع عشائري سابق.

وأضافت أن الاعتداء أسفر أيضاً عن إصابة ثلاثة من منتسبي فوج طوارئ شمال البصرة، حيث تم نقلهم فوراً إلى إحدى المؤسسات الصحية لتلقي العلاج اللازم.

وأشارت الوزارة، إلى أن القطعات الأمنية باشرت بحملة مداهمة وتفتيش واسعة في المنطقة التي وقع فيها الحادث، وأسفرت عن إلقاء القبض على 8 متهمين، بينهم أربعة متهمين رئيسيين متورطين بشكل مباشر في الجريمة، فضلاً عن ضبط أربع بنادق وعجلة كانت تُستخدم في تنقلاتهم، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم أصوليًا تمهيدًا لإحالتهم إلى القضاء المختص.

وختمت الوزارة بيانها بالتأكيد على أن الحملة ما زالت مستمرة لتعقب أي عناصر أخرى يثبت تورطها.