البصرة.. حل لغز جريمة قتل غامضة بحق منتسب في وزارة الداخلية

شفق نيوز/ تمكنت قيادة شرطة محافظة البصرة، يوم الثلاثاء، من كشف ملابسات جريمة قتل غامضة راح ضحيتها أحد منتسبي وزارة الداخلية في ناظم الزبير، إثر تعرضه لضربات قاتلة على رأسه.

وذكرت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "فريق عمل مشترك تم تشكيله من قسم مكافحة الإجرام وقسم التقنيات والمعلوماتية، وبعد جمع المعلومات وتتبع الأدلة وتحليل المعطيات المتوفرة، تم تحديد هوية المتهم ومكان اختبائه".

وأضاف البيان، أن "عملية نوعية نُفذت فجر اليوم الثلاثاء، نجح خلالها فريق العمل في إلقاء القبض على الجاني وضبط السيارة المستخدمة في الجريمة، وخلال التحقيق اعترف المتهم بارتكاب الجريمة، أثناء مشاجرة بينهما، وفر من المكان واختبئ".

يذكر أن مصدراً أمنياً قد أبلغ وكالة شفق نيوز، في 7 شباط الحالي، إن "الجثة وجدت اليوم الجمعة في الساعة 3 فجراً في منطقة شط الناظم من قبل السيطرة المركزية".

وأضاف المصدر، أن "الجثة تعود للمنتسب في شرطة الطاقة اللواء الثامن الفوج الرابع (ع. م. ت) تولد 1975 يسكن البصرة حي الحسين، وهو متعرض طعنات بالسكين وضربة بالرأس وملقى على الأرض".

وأردف، إن "الأدلة الجنائية كشفت على جثة المجني عليه وتم ضبط مادة بيضاء شبيهة بمادة الكريستال المخدرة ومادة تعاطي (امبولة) داخل عجلته نوع سنتافي من قبل مفرزة الأدلة الجنائية وتم نقل الجثة إلى مستشفى الزبير العام لغرض تأمينها وذوي المجنى عليه طلبوا الشكوى ضد مجهول".