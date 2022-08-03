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البصرة.. حكم باعدام مدان بتنفيذ عمليات اغتيال بدوافع إرهابية 

Category: أمـن

Date: 2022-08-03T10:24:14+0000
البصرة.. حكم باعدام مدان بتنفيذ عمليات اغتيال بدوافع إرهابية 

شفق نيوز/ أصدرت محكمة جنايات البصرة، اليوم الاربعاء، حكما بالإعدام شنقاً بحق عضو في عصابة مسلحة تنفذ عمليات اغتيال بدوافع "إرهابية".

وقال اعلام القضاء، في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن محكمة جنايات البصرة في رئاسة استئناف البصرة الاتحادية أصدرت حكما بالإعدام شنقا على مجرم ينتمي لعصابة مسلحة تقوم بعمليات الاغتيال في محافظة البصرة بدوافع إرهابية"، موضحا أن "المجرم اعترف بانتمائه إلى العصابة وتنفيذ عمليات اغتيال في قضاء الزبير".

وبين ان "المحكمة قضت قرارها استنادا لإحكام المادة الرابعة/1 من قانون مكافحة الارهاب  رقم 13 لسنة 2005 ".

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