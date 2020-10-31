البصرة.. حرق خيام ومصادمات عنيفة بين الأمن والمتظاهرين

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني وناشطون بوقوع مصادمات عنيفة مساء السبت بين قوات الأمن والمتظاهرين في مدينة البصرة أقصى جنوبي العراق.

وقال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز إن مصادمات عنيفة وقعت بين قوات الأمن ومتظاهرين معتصمين في ساحة البحرية وسط مدينة البصرة إثر محاولة فض الاعتصام القائم منذ نحو عام.

وأضاف المصدر أن متظاهرين أشعلوا النار في إطارات السيارات، بينما ردت قوات الأمن بإطلاق القنابل المسيلة للدموع.

وأشار المصدر إلى أن قوات الأمن لديها أوامر بفض الاعتصام في ساحة البحرية وسط البصرة.

ونشر ناشطون مقاطع مصورة على منصات مواقع التواصل الاجتماعي، قالوا فيها إن قوات الأمن أضرمت النار في خيام المعتصمين.

وتأتي هذه التطورات بعد إعادة فتح ساحة التحرير وسط بغداد ورفع خيام المعتصمين هناك، في علامة على طي صفحة الاحتجاجات العراقية غير المسبوقة والتي استمرت على مدى عام كامل واطاحت بحكومة عادل عبد المهدي وخلفت 560 قتيلا من المتظاهرين وأفراد الأمن.

وخرجت الاحتجاجات ضد الطبقة السياسية المتهمة بالفساد واختلاس مئات مليارات الدولارات منذ الإطاحة بالنظام السابق عام 2003، بينما يعاني السكان من سوء مزمن بالخدمات وقلة فرص العمل وارتفاع معدلات الفقر.



