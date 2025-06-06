البصرة.. حجز قوة عسكرية بينهم ضابط بعد اعتدائهم على المرور (فيديو)

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في محافظة البصرة (أقصى جنوب العراق)، يوم الجمعة، بحجز ضابط وتوقيف جنود تابعين إلى قيادة عمليات البصرة بعد اعتدائهم على ملازم ومنتسبين بالمرور أثناء الواجب.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "مجموعة من الضباط والجنود التابعين إلى قيادة عمليات البصرة، اعتدوا وتجاوزوا بالكلام بالسب والشتم على ملازم ومنتسبين بالمرور أثناء قيامهم بالواجب بعد انتهاء مباراة العراق وكوريا يوم أمس".

وأشار المصدر، إلى أن "حادث الاعتداء حصل أمام المواطنين، كما قاموا بكسر عارضة كانت موضوعة لغلق شارع".

وعلى إثر ذلك، أوضح المصدر، أن "معاون قائد عمليات البصرة شكل مجلس تحقيقي وتم حجز الضابط المسؤول عنهم وإيداع الجنود التوقيف".