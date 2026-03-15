البصرة.. إحباط محاولة تهريب أكثر من 3 كغم من الكريستال بحوزة مسافرة أجنبية

شفق نيوز- البصرة

أعلنت مديرية منفذ الشلامجة الحدودي، يوم الأحد، إحباط محاولة تهريب أكثر من 3 كغم من مادة الكريستال المخدرة بحوزة مسافرة أجنبية.

وقالت المديرية في بيان لها ورد وكالة شفق نيوز، إنها "تمكنت من إلقاء القبض على مسافرة أجنبية، في صالة الوافدين، ضبط بحوزتها مادة (الكريستال) المخدرة بوزن 3.6 كغم، في محاولة فاشلة لتهريبها وإدخالها البلد".

وأشار البيان، إلى أن "عملية الضبط تمت من قبل منتسبي الشعبة الفنية وبالتعاون مع الدوائر الساندة"، مضيفاً أنه "تم تنظيم محضر ضبط أصولي وإحالة المتهمة والمادة المخدرة إلى مركز شرطة جمرك الشلامجة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحقه".

يُشار إلى أن محاولات تهريب الكريستال وغيره من مواد مخدّرة تستمر في أغلب المنافذ الحدودية العراقية مع إعلان الجهات المعنية إحباط عدد من هذه المحاولات بين الحين والآخر.