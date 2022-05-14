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البصرة.. إحباط عملية سطو "كبيرة" على الهواتف

Category: أمـن

Date: 2022-05-14T05:37:56+0000
البصرة.. إحباط عملية سطو "كبيرة" على الهواتف

شفق نيوز / أعلنت قيادة شرطة البصرة، يوم السبت، القبض على 4 متهمين بسرقة ٦٨٤ هاتفاً محمولاً في العشار وسط المحافظة.

وأوضحت الشرطة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "مفارز مركز شرطة العزيزية ألقت القبض على أربعة متهمين قاموا بسرقة ٦٨٤ هاتفاً محمولاً من أحد المحال في منطقة العشار، وإعادة جميع المسروقات".

وأضافت أن "عملية إلقاء القبض تمت خلال تجوال مفارز مركز شرطة العزيزية وملاحظة أربعة متهمين يقومون بنقل الأجهزة من أحد محال بيع الهواتف المحمولة، وبعد التحقيق معهم اعترفوا بعملية السرقة، وتمت إحالتهم على الجهات المختصة".

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