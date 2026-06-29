البصرة.. إحباط صفقة لبيع تمثال "فرعوني" بـ300 ألف دولار واعتقال 4 متهمين

شفق نيوز- البصرة

أحبطت الأجهزة الأمنية في البصرة، مساء اليوم الاثنين، محاولة لبيع تمثال أثري من الحضارة المصرية مقابل 300 ألف دولار، وإلقاء القبض على أربعة متهمين بالعملية.

وقال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إن أربعة أشخاص كانوا يرومون بيع تمثال يُعتقد أنه يعود إلى الحضارة المصرية القديمة مقابل 300 ألف دولار، لكن تم إحباط العملية واعتقالهم.

وأضاف أن "الجهات المختصة باشرت بفحص القطعة الأثرية للتأكد من أصلها وقيمتها التاريخية، فيما تتواصل التحقيقات لكشف ملابسات القضية وتحديد ما إذا كانت هناك أطراف أخرى متورطة في تهريب أو الاتجار بالآثار".