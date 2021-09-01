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البصرة.. "ثأر علي" يضع عشرات المتاجرين بالمخدرات خلف القضبان

Category: أمـن

Date: 2021-09-01T10:27:30+0000
البصرة.. "ثأر علي" يضع عشرات المتاجرين بالمخدرات خلف القضبان

شفق نيوز/ أفاد مصدر امني، بإطلاق عملية لملاحقة المتاجرين بالمخدرات في محافظة البصرة أقصى جنوبي العراق.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "شرطة مكافحة المخدرات في البصرة أطلقت عمليات ثأر شهيد الواجب حسين علي طالب لملاحقة تجار ومروجي المخدرات في المحافظة".

واضاف، أن "العملية شهدت القبض على العشرات وضبط نحو 4 كيلوغرام من المخدرات خلال يوم واحد".

من جهته أشار مصدر ثانٍ إلى "انتشال جثة فتاة من داخل نهر دجلة اسفل جسر السنك في العاصمة بغداد من قبل زوارق وغواصي النجدة النهرية".

ولفت الى "انقاذ حياة امرأة حاولت رمي نفسها من اعلى جسر الشهداء بقصد الانتحار من قبل دوريات النجدة النهرية".

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