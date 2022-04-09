سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

البصرة توضح حقيقة استعراض عشيرة عراقية قرب منفذ حدودي مع الكويت وتفض نزاعاً آخر

Category: أمـن

Date: 2022-04-09T17:57:30+0000
البصرة توضح حقيقة استعراض عشيرة عراقية قرب منفذ حدودي مع الكويت وتفض نزاعاً آخر

شفق نيوز/ أصدرت مديرية شرطة محافظة البصرة، يوم السبت، بياناً بشأن قيام عشيرة عراقية باستعراض مسلح قرب منفذ حدودي مع دولة الكويت.

ونفت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "ما تناقلته بعض مواقع التواصل الاجتماعي وبعض الصفحات المغرضة من أنباء بشأن وصول احدى العشائر الى منفذ العبدلي الحدودي والاستعراض بالسلاح بعد مقتل أحد ابنائها من قبل حرس الحدود الكويتي".

وفي بيان ثانٍ أعلنت شرطة البصرة عن فض نزاع عشائري مسلح شمالي المحافظة.

وقالت المديرية، إنها "تمكنت من فض نزاع عشائري مسلح في إحدى مناطق قضاء القرنة شمالي المحافظة، حيث تمت العملية بعد ورود اخبار عن مشاجرة مسلحة في منطقة الثغر أدت الى إصابة طفل، ليتم وعلى الفور توجه مفارز مركز شرطة الثغر الى مكان الحادث وفرض طوق أمني وإجراء سلسلة من عمليات الدهم والتفتيش لمنازل المتسببين بالحادثة، وفض النزاع المسلح، وملاحقة الجناة في منطقة الحادث والأماكن القريبة منها ومصادرة أسلحة مختلفة.

related

البصرة تعلن اعتقال معاون قائد جيش "الغضب الالهي" ومقتل عنصر امن واصابة 300

Date: 2019-11-12 14:23:38
البصرة تعلن اعتقال معاون قائد جيش "الغضب الالهي" ومقتل عنصر امن واصابة 300

شرطة البصرة تكشف "مفاجأة" بشأن المتهم بقتل ناشط مدني

Date: 2022-01-26 17:21:15
شرطة البصرة تكشف "مفاجأة" بشأن المتهم بقتل ناشط مدني

السلطات الامنية تعلن ضبط 10 كغم من المخدرات اقصى جنوبي العراق

Date: 2019-11-19 17:24:46
السلطات الامنية تعلن ضبط 10 كغم من المخدرات اقصى جنوبي العراق

البصرة تعلن اعتقال اثنين من الجناة بقتل عائلة كاملة

Date: 2019-12-16 15:02:10
البصرة تعلن اعتقال اثنين من الجناة بقتل عائلة كاملة

شرطة البصرة تفرج عن 35 محتجا اعتقلتهم اثناء حرق الخيام وقائمة بضحايا الناصرية

Date: 2020-01-25 19:06:06
شرطة البصرة تفرج عن 35 محتجا اعتقلتهم اثناء حرق الخيام وقائمة بضحايا الناصرية

إعفاء قائد شرطة محافظة البصرة وإحالته إلى امرة الداخلية

Date: 2021-06-08 12:28:52
إعفاء قائد شرطة محافظة البصرة وإحالته إلى امرة الداخلية

تعيين قائد جديد لشرطة البصرة بالوكالة

Date: 2021-06-10 20:47:44
تعيين قائد جديد لشرطة البصرة بالوكالة

شرطة البصرة توضح ملابسات وفاة شاب اثر "التعذيب" في سجونها

Date: 2021-07-28 09:59:07
شرطة البصرة توضح ملابسات وفاة شاب اثر "التعذيب" في سجونها