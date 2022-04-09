البصرة توضح حقيقة استعراض عشيرة عراقية قرب منفذ حدودي مع الكويت وتفض نزاعاً آخر

شفق نيوز/ أصدرت مديرية شرطة محافظة البصرة، يوم السبت، بياناً بشأن قيام عشيرة عراقية باستعراض مسلح قرب منفذ حدودي مع دولة الكويت.

ونفت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "ما تناقلته بعض مواقع التواصل الاجتماعي وبعض الصفحات المغرضة من أنباء بشأن وصول احدى العشائر الى منفذ العبدلي الحدودي والاستعراض بالسلاح بعد مقتل أحد ابنائها من قبل حرس الحدود الكويتي".

وفي بيان ثانٍ أعلنت شرطة البصرة عن فض نزاع عشائري مسلح شمالي المحافظة.

وقالت المديرية، إنها "تمكنت من فض نزاع عشائري مسلح في إحدى مناطق قضاء القرنة شمالي المحافظة، حيث تمت العملية بعد ورود اخبار عن مشاجرة مسلحة في منطقة الثغر أدت الى إصابة طفل، ليتم وعلى الفور توجه مفارز مركز شرطة الثغر الى مكان الحادث وفرض طوق أمني وإجراء سلسلة من عمليات الدهم والتفتيش لمنازل المتسببين بالحادثة، وفض النزاع المسلح، وملاحقة الجناة في منطقة الحادث والأماكن القريبة منها ومصادرة أسلحة مختلفة.