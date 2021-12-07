البصرة توضح: الحزام الذي عُثر عليه في "مناوي باشا" لـ"التدليك" وليس ناسفاً

شفق نيوز/ أكد قائد عمليات البصرة اللواء الركن علي الماجدي، يوم الثلاثاء، أن الحزام الذي عُثر عليه في منطقة "مناوي باشا" وسط المحافظة كان لـ"التدليك" وليس حزاماً ناسفاً.

وقال الماجدي لوكالة شفق نيوز، إن "الحزام الناسف الذي عثر عليه في منطقة مناوي باشا وسط البصرة، لم يكن حزاماً ناسفاً بل كان حزام لـ"تدليك الظهر" ومنتهي الصلاحية ومرمي في احد الطرقات وتم الاشتباه به على انه حزام ناسف".

وتابع، "وصلنا لخيوط في عملية تفجر البصرة اليوم، لكنه لم يثبت لدينا انه على صلة بفرقة الموت حتى الآن". واكد الماجدي، أن "القوات الامنية لن تهادن او تتهاون مع كل من تسبب بسفك الدماء البصرية اليوم، وسيكون عقابهم عسيراً".

وشهدت محافظة البصرة تفجيراً بدراجة نارية أسفر عن سقوط ضحايا ومصابين.

وابلغ مصدر امني وكالة شفق نيوز، أنه "تم تسجيل سقوط أربع ضحايا، ومثلهم من الإصابات في حصيلة غير نهائية للانفجار".

وكشف مصدر امني مطلع، اليوم الثلاثاء، ان الانفجار الذي شهدته محافظة البصرة تقف وراءه ما يسمى بـ"فرق الموت" المتهمة بقتل المتظاهرين والصحفيين والناشطين المدنيين.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "الانفجار الذي حدث صباح اليوم الثلاثاء في البصرة عبارة عن عبوة قمعية زنة 5 كيلو غرام موضوعة بدراجة نارية كان مقرراً ان يستهدف احد المحققين المسؤولين عن التحقق مع فرق الموت في البصرة".

وبين ان "المحقق نجا من التفجير الا ان اربعة مدنيين سقطوا ضحايا كما أصيب اخرون".