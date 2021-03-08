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البصرة تعلن نتائج الصفحة الرابعة من عمليات الوعد الصادق

Category: أمـن

Date: 2021-03-08T17:41:41+0000
البصرة تعلن نتائج الصفحة الرابعة من عمليات الوعد الصادق

شفق نيوز/ أعلن قائد عمليات البصرة اللواء الركن أكرم صدام، يوم الاثنين، عن نتائج الصفحة الرابعة من عمليات الوعد الصادق التي انطلقت صباح اليوم، لحصر السلاح في المحافظة.

وقال صدام في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "النتائج كانت القاء القبض على ١٢ مطلوبا للقضاء وفق مذكرات قضائية", موضحا أن "العمليات كانت سريعة ومتواصلة في مطاردة المطلوبين وذلك بعد المناشدات التي اطلقها أبناء محافظة البصرة والتوقف الحاصل بسبب انشغال القوات الأمنية بعمليات فرض حظر التجول".

وأشار إلى أن "وحدات الجيش العراقي قامت بمطاردة المطلوبين للقضاء بالقرب من الحدود الفاصلة مع محافظة ميسان وبدأنا باستراتيجية جديدة في البحث على أوكار المطلوبين ومطاردتهم في الأماكن النائية والبعيدة عن الأنظار حسب المعلومات الاستخبارية وإسناد طيران الجيش العراقي".

وأكد قائد العمليات على "وجود التنسيق الأمني والاستخباري مع قيادات العمليات للمحافظات المجاورة في مجال مذكرات إلقاء القبض ومطاردة المطلوبين".

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