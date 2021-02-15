البصرة تعلن حظراً للتجوال خلال أيام: لا نريد الإنشغال بالنزاعات العشائرية

شفق نيوز/ أعلن قائد عمليات البصرة اللواء الركن أكرم صدام مدنف، الاثنين، عن قرب فرض حظر للتجوال في المحافظة، خاص بالإجراءات الصحية لجائحة كورونا.

وقال مدنف في بيان، "الأيام القادمة ستشهد عمليات فرض حظر التجول في محافظة البصرة ننتظر التوجيهات الصادرة من الجهات العليا في الشروع والانتشار".

وفي الشق الأمني، قائد عمليات البصرة، "قال حققنا تقدماً كبيراً في إدارة الملف الأمني لمحافظة البصرة خصوصا في الجانب الاستخباري وأصبحت لدينا قاعدة بيانات متكاملة للمطلوبين للقضاء والخارجين عن القانون والمتورطين بقضايا جنائية وارهابية".

وأضاف "العمل الاستخباري يحتاج إلى الصبر والمطاولة وتقاطع المعلومات الاستخبارية وذلك الاستحصال النتائج المرضية والجيدة بغض النظر عن طول المدة وبذل الجهد والوقت".

وتابع مدنف "الوكالات الأمنية والاستخبارية تحقق أهدافها بالشكل المطلوب وقدمت انجازاً كبيراً وطفرة نوعية في العمل الاستخباري ضمن قاطع المسؤولية".

وتطرق أيضاً لموضوعة النزاعات العشائرية التي تشهدها المحافظة، "قواتنا الأمنية تلاحق المطلوبين للقضاء في النزاعات العشائرية ولا نريد الانشغال بتلك النزاعات وترك واجباتنا الأصلية".