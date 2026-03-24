البصرة تعطل الدوام يومين وتخلي مدارس أم قصر

شفق نيوز- البصرة

وجه محافظ البصرة أسعد العيداني، يوم الثلاثاء، بتعطيل الدوام الرسمي في مدارس المحافظة، وإخلاء مدارس قضاء أم قصر، إثر القصف التي تتعرض له المنطقة من الجانب الإيراني.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن محافظ البصرة أسعد العيداني وجه ظهر اليوم، بتعطيل الدوام في مدارس البصرة والجامعات ليومي الاربعاء والخميس.

وبين أن حكومة البصرة أمرت بإخلاء جميع المدارس من الطلاب في مدينة أم قصر بمحافظة البصرة، بسبب العدوان المتكرر في الجانب الحدودي مع إيران.

وأظهرت مقاطع فيديو، وردت لوكالة شفق نيوز، بكاء الأطفال في المدارس في قضاء أم قصر غربي البصرة خوفا من أصوات الانفجارات، وكذلك تضرر بعض الشاحنات العراقية في منفذ الشلامجة.

وكانت مصادر مطلعة، قد أفادت في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، بأن الجانب الإيراني قرر تعليق حركة التبادل التجاري في منفذ "الشلامجة" الحدودي المحاذي لجنوب العراق، وذلك في أعقاب قصف صاروخي طال ساحات التبادل التجاري، تزامناً مع تصاعد التوترات الأمنية في المنطقة.

وذكرت المصادر لوكالة شفق نيوز، أن القرار جاء كإجراء "احترازي مؤقت" لتأمين الشاحنات والمنشآت، مؤكدة أن حركة العبور ستستأنف لاحقاً بعد تقييم الأوضاع الأمنية الميدانية.

من جهتها، كشفت المديرية العامة للعمليات في قيادة عمليات البصرة، عن طبيعة الانفجارات التي هزت المناطق الحدودية، مؤكدة أنها ناتجة عن استهداف صاروخي طال الجانب الإيراني من المنفذ.

وأوضح بيان رسمي للقيادة أنه في تمام الساعة الـ 12:00 ظهراً، رُصد انطلاق صواريخ من منصات تقع داخل الأراضي الكويتية، استهدفت بشكل مباشر مرافق المنفذ في الجانب الإيراني شرقي البصرة.

وشهدت محافظة البصرة، في وقت سابق من اليوم، سماع دوي انفجارات عنيفة ناتجة عن رشقات صاروخية متبادلة طالت مواقع حدودية، ما أدى إلى اهتزازات أرضية خفيفة شعر بها سكان مركز المدينة، وسط حالة من الاستنفار الأمني لضبط أمن الحدود ومنع تداعيات التصعيد الإقليمي.