البصرة تعتقل "حبيب أمونة"

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الأربعاء، بإلقاء القبض على شخصين مراهقين أثناء محاولتهما تشويه الحواجز الحديدية للجسر الإيطالي الرابط بين قضاء شط العرب ومدينة البصرة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "قوة أمنية مرابطة على الجسر تمكنت من القبض على شاب لم يبلغ العشرين ومرافق له كتب عبارات على الجسر الإيطالي وصفتها السلطات المحلية بالمخلة بالذوق العام".

وأضاف أن من بين العبارات التي كتبها "أحبج أمونة" وغيرها من الأسماء والكلمات التي يتبادلها المراهقون، حتى قامت الجهة المعنية مؤخراً بإعادة طلاء الأجزاء المتضررة.