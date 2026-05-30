البصرة تطيح بـ4 شبكات مخدرات وتعتقل مطلوباً بقضايا جنائية خطيرة

شفق نيوز- البصرة

أعلنت المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية التابعة للداخلية العراقية، يوم السبت، تفكيك أربع شبكات متخصصة بالاتجار بالمواد المخدرة في محافظة البصرة، وإلقاء القبض على 14 متهماً، بينهم مطلوب بقضايا جنائية متعددة.

وذكرت المديرية في بيان، ورد لوكالة شفق نيوز، أن مفارز مديرية شؤون مخدرات البصرة نفذت خلال الأسبوع الماضي عمليات أمنية واستخبارية أسفرت عن تفكيك أربع شبكات إجرامية تنشط في الاتجار بالمخدرات واعتقال أفرادها.

وأضافت أن العمليات جاءت بعد جهد استخباري ورصد لتحركات عناصر تلك الشبكات، ما أدى إلى الإطاحة بأحد المطلوبين للقضاء والصادرة بحقه أوامر قبض في قضايا تتعلق بالقتل والتسليب والسطو المسلح، فضلاً عن الاتجار بالمواد المخدرة.

وأشارت إلى إصابة اثنين من منتسبي مديرية شؤون مخدرات البصرة أثناء تنفيذ إحدى العمليات الأمنية ومواجهة عناصر من تلك الشبكات.

وأكدت المديرية أن العمليات نُفذت بالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة وبإسناد من قيادة شرطة البصرة، وبمتابعة من قاضي التحقيق المختص بقضايا المخدرات.

وشددت على استمرار حملاتها لملاحقة المتورطين بقضايا المخدرات، داعية المواطنين إلى الإبلاغ عن أي نشاطات تتعلق بالاتجار أو الترويج أو التعاطي للمساهمة في الحد من هذه الظاهرة.