البصرة.. تطويق مدينة سكنية ينتهي باعتقال "أبو كرار"

شفق نيوز- البصرة

أفاد مصدر أمني، يوم الثلاثاء، بأن قوة أمنية اعتقلت مطلوباً بتهمة "التزوير" في مدينة سكنية بمحافظة البصرة، فيما أكد أن القضية لا ترتبط بحملة الاعتقالات الجارية التي تستهدف مسؤولين ونواباً ورجال أعمال.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن قوة أمنية طوقت مدينة النرجس السكنية وتمكنت من اعتقال المتهم مرتضى الزوير، المعروف بـ"أبو كرار"، والمطلوب بتهمة التزوير.

وأضاف أن المتهم نُقل إلى مركز أمني، وأُحيل إلى الجهات المختصة لاستكمال إجراءات التحقيق.

وأكد المصدر أن المتهم مواطن مطلوب في قضية تزوير، ولا علاقة له بحملة الاعتقالات التي تطال مسؤولين ونواباً ورجال أعمال.

من جانبها، أوضحت إدارة مدينة النرجس السكنية، في بيان، أن ما جرى، جاء بالتنسيق المسبق مع السلطات الأمنية لتنفيذ أمر قبض بحق أحد سكان المدينة، في إطار التعاون مع الجهات القضائية والأمنية لتطبيق القانون وصون أمن المدينة وساكنيها.