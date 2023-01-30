البصرة تصحو على جريمة مروعة نفذت بـ"چاكوچ" وفتاة تنتحر في ذي قار

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني وشهود عيان بمحافظتي ذي قار والبصرة جنوبي العراق، اليوم الاثنين، بإقدام فتاة على الانتحار شنقاً ، فيما قضت عائلة بهجوم نفذه مجهولون بـ"مطرقة حديدية".

وأبلغ مصدر أمني في ذي قار، وكالة شفق نيوز، أن "فتاة تبلغ من العمر 19 عاماً طالبة مدرسة اقدمت على الانتحار شنقاً بواسطة (شال) معلق في سقف غرفتها داخل منزلها بقضاء الشطرة شمالي المحافظة"، مبينا أن "التحقيقات الأولية في الحادث تظهر أنها تعاني من حالة نفسية، حيث تم نقل جثتها للطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية".

وفي البصرة، فقد صحت على جريمة مروعة ارتكبها مجهولون في قضاء الدير شمالي المحافظة.

وأبلغ شهود عيان وكالة شفق نيوز، ان "مجهولين اقتحموا منزل عائلة مكونة من (اب وام وبنت) في دور معمل الورق قرب محطة الغاز بقضاء الدير شمالي المحافظة، واقدموا على قتل الرجل والمرأة (في الأربعينيات من عمرهما) بواسطة مطرقة حديدية (چاكوچ)".

واضافوا، ان "الجناة وبعد ارتكاب الجريمة لاذو بالفرار إلى جهة مجهولة، فيما طوقت أجهزة امنية كبيرة منطقة الحادث وفتحت تحقيقاً فيه لمعرفة ملابساته ".